استكمالا لدور هيئة أسواق المال في تنمية المجتمع وتطوير عناصر بشرية وطنية ناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية للانخراط في سوق العمل في مجال أسواق المال، دشنت الهيئة برنامجها السابع لتدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج من الكوادر الوطنية المتميزة.



وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم، أشاد فيها بالكفاءات الوطنية، مؤكدا حرص الهيئة على استفادة المتدربين من هذا البرنامج، كما شدد على أهمية الالتزام والتفاني بالعمل الجاد والاجتهاد لتحقيق ما تصبو إليه الهيئة من تهيئة كوادر وطنية طموحة للنهوض بالاقتصاد الوطني.



وقد بدأ البرنامج فعاليته يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021 ويعقب ذلك البرنامج التدريبي المحلي والميداني ومن ثم الخارجي ويستقطب البرنامج المتميزين من حديثي التخرج بتخصصات (العلوم الإدارية - الحقوق - الهندسة الصناعية) ويخضع المتدربون لبرنامج مكثف في المجالات المالية والاقتصادية.