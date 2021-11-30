في إطار حرص البنك التجاري الكويتي ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور العملاء، تستمر مشاركات البنك التجاري في دعم حملة «لنكن على دراية»، وهي الحملة التوعوية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية.



وفي هذا السياق، قال مزيد السرحان رئيس إدارة الفروع قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن الخدمات المقدمة من البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة، خصص البنك التجاري ستة فروع موزعة على محافظات الكويت الستة وهم فرع مبارك الكبير، الرابية، سلوى، الفحيحيل، صباح السالم وفرع النعيم بهدف تقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى خدمة عملاء البنك الآخرين. وفي هذا الصدد، أكد السرحان أن البنك قد قام بتدريب عدد من الموظفين على لغة الإشارة لتسهيل عملية التواصل مع العملاء، كما قام البنك بتسهيل وصول العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أجهزة السحب الآلي وفروع البنك بتعديل مداخل ومخارج الفروع وتوفير منحدرات تسمح باستخدام الكراسي المتحركة فضلا عن توفير دورات المياه والمصاعد واللوحات الإرشادية التي تسهل عليهم الحصول على متطلباتهم من الخدمات المصرفية.