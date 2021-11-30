القاضي: الموديلات الجديدة ترضي أذواق ومتطلبات جميع العملاء

شراكة وثيقة بين «المطوع والقاضي» و«جي إيه سي» محلياً

7 سنوات كفالة مصنعية و7 سنوات صيانة أو200 ألف كم

ضمن إطار حرصها على تمييز عملائها، أطلقت شركة مجموعة المطوع والقاضي التجارية، الموزع المعتمد لسيارات «GAC MOTOR» في الكويت، مركبتي GS4 وGA6 الجديدتين كليا، لتدشن بذلك مرحلة جديدة من النجاحات في السوق الكويتي، ولتأكيد التزامها بمنح السائقين أبرز التقنيات وتلبية احتياجاتهم في عالم القيادة.



وأشارت «المطوع والقاضي» في بيان لها، إلى أن إطلاق المركبات الجديدة، أتى خلال حفل كبير أقامته في معرض «جي إيه سي» في مجمع «التلال التجاري» في الشويخ، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة المطوع والقاضي عمر سليمان القاضي، ومدير عام المبيعات والتسويق أحمد أبوالهدى، ومسؤوليها إلى جانب ممثلي «جي إيه سي» ومجموعة من عملائها.



وشهد الحفل حضور المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية لدى الكويت تشنغ يونغرو، ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الشباب الكويتي الشيخ فهد نايف جابر الأحمد الصباح، إلى جانب ممثلي البنوك والشركات التمويلية، ومديري الإدارات في مجموعة المطوع والقاضي.



وأكد القاضي في كلمة له خلال الإطلاق، أن السيارات الجديدة من «جي إيه سي» في معارض «المطوع والقاضي» تأتي لمواكبة التغير المستمر في احتياجات العملاء في عالم القيادة، مؤكدا حرص الشركة على وضع جميع التطورات والتقنيات الحديثة بين أيديهم.



وبين القاضي أن الشراكة بين «المطوع والقاضي» و«جي إيه سي» أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في الفترة المقبلة، معربا عن أمله في استمرار التعاون بينهما لزيادة حضور سيارات «جي إيه سي» في الكويت، والاستمرار في تمييز السائقين على جميع الطرقات.



وأوضح أن إطلاق «GS4» و«GA6» الجديدتين كليا في صالات عرض «المطوع والقاضي» في الري وفي مجمع التلال التجاري بالشويخ، يعكس علاقتها المتينة مع «جي إيه سي»، والشراكة المتواصلة معها لرفد السوق المحلي بأحدث أنواع السيارات التي تلبي احتياجات جميع فئات العملاء من جميع الأعمار.



من جهته، استعرض الشيخ فهد نايف جابر الأحمد الصباح، الخطط المستقبلية لتعزيز التعاون بين «المطوع والقاضي» وجمعية تنمية الشباب الكويتي، معربا عن فخره بهذا التعاون الذي يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات الشباب، ورفع مستواهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بنجاح، ومثنيا على جهود «المطوع والقاضي» وأعمالها الخيرية طيلة فترة «كورونا» للوقوف بجانب كل أطياف المجتمع الكويتي.



من جهته، قال أبو الهدى إن «المطوع والقاضي» حريصة على تمييز عملائها ومكافأتهم على اختيار مركبات «جي إيه سي»، مؤكدا أنها تمنح العملاء 7 سنوات كفالة مصنعية أو 200 ألف كلم، و7 سنوات صيانة أو 200 ألف كلم، والتسجيل بالمرور والتأمين ضد الغير مجانا، بالإضافة الي العديد من الجوائز الفورية والقيمة.



ولفت إلى أن الشركة تتيح للعملاء الحصول على تجربة قيادة سيارات «GS4» و«GA6» داخل معارضها، للتعرف على مزايا ومواصفاتها وقدراتها العالية على جميع الطرقات.



في سياق متصل، أكد تشنغ يونغرو حرص السفارة الصينية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع بين الكويت والصين على مختلف المستويات، مشيدا بجهود «المطوع والقاضي» في تحقيق النجاح لعلامة «جي إيه سي» في السوق المحلي.



«GS4»... تعديلات تقنية



تتميز «GS4» الجديدة كليا بتصميم شامل وتعديلات تقنية لتلبية الطلب المتزايد في الخارج على السيارات الجديدة ذات التقنية العالية والفعالة بشكل جميل.



ويتمتع شكل السيارة من الخارج بمفهوم تصميم الضوء والظل المنحوت بعناية، والذي تم تطويره داخليا في مراكز شركة «GAC» للبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تصميم السقف العائم، إذ تجتمع هذه العناصر لتمنح السيارة مظهرا أكثر أناقة وشعورا رياضيا، دون التأثير على راحة السائق والراكب.



وتم تغيير المقصورة الداخلية أيضا، واختيار مواد ذات جودة عالية، للجلوس والبطانة، ومساحة 1570 ملم للمقصورة وشاشة عرض مزدوجة جديدة سهلة الاستخدام.



ومن تحت غطاء المحرك فقد تمت إعادة تصميم «GS4» الجديدة بالكامل لتلبية الاهتمام الحديث بقوة محرك أقوى.



وتتميز المركبة بمحرك كبير T270، بالإضافة إلى تقنية «BOSCH E-turbo»، والتصميم الصامت الشامل (ASD) الذي يوفر تجربة قيادة سلسة وقوية، مع تحكم يستجيب بشكل كبير لحركة اللمس عند السائق.



وتمتاز السيارة كذلك بالعديد من ميزات الأمان المتقدمة، بما في ذلك الوسائد الهوائية العليا، وهيكل أمان من الجيل الثاني المصنوع من الصلب عالي القوة، وأنظمة مساعدة قيادة ذكية متنوعة تجعل منها خيارا قويا كسيارة عائلية.



وتعكس مقصورة النجمة الجديدة من «جي إيه سي» الفخامة بتفاصيلها، وتظهر حرص الشركة في كل ما تقدمة لعملائها، على توفير حزمة مميزة من المواصفات التكنولوجية عالية المستوى ووسائل الراحة للسائق والركاب، وتتمتع المواد المستخدمة في المقصورة الداخلية بجودة لا توصف من الاتقان والرفاهية.



وتقدم «GS4» تجربة متوازنة للقيادة والركوب تلبي احتياجات مستهلكي الجيل الجديد الباحث عن وسائل النقل العملية الفخمة.



ومن ناحية الشكل الخارجي، تعطي الإنارة صورة مختصرة عن السيارة، إذ باتت الواجهة أكثر جرأة بالشبك الامامي الجديد الذي يطغى علىها، وفي الوسط شعار الشركة.



وتأتي الأضواء الأمامية بعدسات متداخلة مع الشبك الأمامي، وبأضواء الضباب الموجودة والإنارة الذكية «LED» النهارية الجميلة جدا.



«GA6».. أناقة وابتكار



تعتبر «جي إيه 6» الجديدة بالكامل من «جي إيه سي موتور» سيارة سيدان طويلة وأنيقة يمكن استخدامها كسيارة الأعمال أو كسيارة عائلية، وهي مفعمة بالابتكار، بمواد من الدرجة الأولى في الداخل والخارج، وبميزات تصميم مبتكرة وتكنولوجيا قوية جديدة طورت من قبل «جي إيه سي».



وتتميز المركبة بمساحة كبيرة للساقين بالإضافة إلى مقعد إلكتروني قابل للتعديل، من أجل أن يتمتع كل شخص بأقصى مستوى من الراحة، وهي توفر أيضا مساحة تخزين كبيرة بالإضافة إلى العديد من حجرات تخزين المناسبة وصندوق الأمتعة الذي يصل حجمه إلى 500 ليتر.



وتتمتع السيارة الجديدة كليا بتصميم أنيق من الخارج، يتمثل في خط منفرد جانبي كاسح يجتاز طولها بالكامل، ما يمنحها مظهرا جماليا سلسا وانسيابيا.



كما أن المصابيح الخلفية «LED» المستمرة والبسط الأمامي الموحد يبعثا بروح الحياة في سيارة «GA6» الجديدة بالكامل مع الخطوط النظيفة والتصميم الدقيق في أي مركبة عصرية.



وبالإضافة إلى جميع تقنيات «GAC MOTOR» سهلة الاستخدام مثل أدوات التحكم في الشاشة التي تعمل باللمس وشحن الأجهزة اللاسلكية، فإن «GA6» الجديدة بالكامل تتمتع بتسيير أكثر استجابة وبمحرك أكثر كفاءة وبنظام صوتي مكبر ومحيطي واضح وضوح الشمس وبـ 184 مصباحا من تقنية LED عالية الجودة.



وتستهلك السيارة وقودا بسعة 7 ليترات لكل 100 كيلو متر، وتتمتع بخزان الوقود بسعة 55 ليترا، وتتميز باقتصاديتها الكبيرة في استهلاك البنزين خصوصا خلال القيادة لمدة طويلة.



وتتمتع بعدد كبير من أنظمة الأمان، والتي تشمل منع انغلاق المكابح ومثبت السرعة والتوازن الإلكتروني بجانب كاميرا محيطية، وعدد كبير من الوسائد الهوائية.



وتتمتع مقصورة «GA6» بمقاعد رحبة ومريحة عند الجلوس بها لفترات طويلة، في حين أن لوحة الباب من الداخل تأتي مع أزرار المرايا الجانبية التي يمكن طويها كهربائيا، مع ذاكرة لمقعد السائق، ونظام التكييف أوتوماتيكي، والتشغيل بكبسة زر بدخول ذكي جدا.



ويتوافر في المركبة أماكن متعددة للتخزين داخل المقصورة، بينما تتسع المقاعد الواسعة والمريحة للركاب طوال القامة، فضلا عن تميزها بفتحات تهوية لركاب المقاعد الخلفية، مع شاشة لمسية كبيرة لنظام المعلوماتي الترفيهي، وشاشة «LCD» رقمية بين العدادات تعرض أهم التنبيهات والمعلومات أمام السائق بشكل واضح، مثل المسافة بينه وبين السيارة الامامية وغيرها من التحذيرات المهمة.



أفضل وكيل.. وقائمة «فورتشن 500»



يأتي إطلاق المركبات الجديدة في معارض «المطوع والقاضي»، بعدما حصدت في الفترة الأخيرة لقب أفضل وكيل لـ «جي إيه سي».



كما حصلت «جي إيه سي» على لقب «جي دي باور» للتميز والجودة للسنة الثامنة على التوالي، في إنجاز يعكس مواصلة استثمارات العلامة في مواكبة التطورات العالمية في عالم القيادة، وقفزت الشركة 30 مركزا إلى المركز 176 عالميا على قائمة «فورتشن 500» لأفضل الشركات العالمية، التي صدرت في شهر أغسطس 2021، ما يعكس العمل الشاق والتماسك اللذين تتسم بهما قوة عمل مجموعة «GAC» ذات الأوجه المتعددة.



عرض على برج خليفة



بالتزامن مع فعاليات معرض «إكسبو دبي 2020»، كشفت «جي إيه سي موتور» عن طرازيها الجديدين كليا «GS4» و«GA6» السيدان الأنيقة في فعالية حصرية هي الأولى من نوعها لشركة سيارات صينية، بحيث تم عرض فيديو خاص حمل عنوان «GO AND CHANGE» على شاشة برج خليفة العملاقة في دبي، استعرض مكانة العلامة التجارية العريقة في الصين، ونجاحها في احتلال مرتبة متقدمة كواحدة من أكبر مصانع السيارات في العالم حسب مجلة فورتشن ضمن أفضل 500 علامة تجارية، وسط حضور حشد كبير من الزوار وتفاعل إعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



مبيعات عالية



حققت «جي إيه سي» في عام 2020 نموا في إيراداتها بنسبة 5 في المئة وباعت ما يزيد على 2 مليون سيارة، في وقت كانت أرقام النصف الأول من 2021 لافتة بشكل خاص حيث سجل اجمالي المبيعات ارتفاعا بما يزيد على 25 في المئة على أساس سنوي.



تكريم الشركاء



تم خلال الحفل تكريم شركاء «المطوع والقاضي» من البنوك والشركات التمويلية المختلفة، وسط تأكيد القاضي حرص المجموعة على التعاون مع هذه الجهات مستقبلا لتلبية جميع احتياجات العملاء التمويلية، وبما يتيح لهم شراء مركبات «جي إيه سي» بأفضل الأسعار.