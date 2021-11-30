احتفل فريق جازو للسباقات GR بفوز ثلاثي كبير على حلبة مونزا الأسطورية بعد أن منح تويوتا لقب المصنعين في بطولة العالم للراليات، محققا المركزين الأول والثاني خلال الجولة الختامية من البطولة في رالي مونزا، وحصد لقب بطولة السائقين، حيث أحرز السائق سيباستيان أوجييه ومساعده جوليان إنغراسيا لقبي السائق والمساعد للمرة الثامنة بعد أن قدما سباقا حماسيا على متن مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 1.



وكان أوجييه وإنغراسيا في منافسة محتدمة مع زميليهما في الفريق إلفين إيفانز وسكوت مارتن على متن مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 33 خلال الجولة النهائية من السباق التي كانت مليئة بالإثارة والحماس، حيث تبادلوا الصدارة ست مرات طوال السباق، ليدخلوا اليوم الثالث والأخير من الرالي بفارق لا يتجاوز النصف ثانية قبل أن يتمكنوا من تحقيق التوقيت ذاته بالضبط في الجولة الاختبارية الأولى ذلك الصباح.

وتمكن أوجييه وإنغراسيا بعد ذلك من تصدر السباق خلال المرحلة ما قبل الأخيرة على متن مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 1 وضمان فوزهما، حيث حل إيفانز ومارتن ثانيا على متن مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 33. ويعد هذا الفوز الخامس الذي يحرزه كل من أوجييه وإنغراسيا خلال هذا الموسم بعد أن فازا في مونتي كارلو وكرواتيا وسردينيا وكينيا.

أما إيفانز ومارتن فقد سجلا خامس ختامية في المركزين الأول والثاني لتويوتا هذا الموسم ليحلا في المركز الثاني للسنة الثانية على التوالي بعد فوزهما في البرتغال وفنلندا.

ويعد هذا الفوز الخامس لشركة تويوتا بلقب بطولة المصنعين، الأمر الذي يجعلها تتشارك المركز الثالث في عدد البطولات المحرزة على الإطلاق، فضلا عن أن هذه البطولة هي الثانية لشركة تويوتا منذ عودتها إلى عالم الراليات بمركبة تويوتا يارس للراليات WRC في العام 2017.

أما بالنسبة للمركبة، فقد كان هذا الفوز السادس والعشرين والأخير لها في آخر سباق يقام فيها بطولة العالم للراليات قبل التحول إلى مركبات رالي1 الـ «هايبرد» الكهربائية ابتداء من موسم 2022 المقبل. وبهذه المناسبة، صرح رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن آكيو تويودا: «هنيئا لسيباستيان وجوليان. أكن بالغ الاحترام لكما على بذل قصارى جهدكما حتى النهاية. إن إحرازكما ثماني بطولات تضاف لسجل إنجازاتكما الكبير.

وما يجعلنا فخورون هو أن اثنتين من بطولاتكما هذه كانتا مع تويوتا، ولا يسعني إلا أن أشكركما جزيلا على هذه الإنجازات.

وما من شك أن الفوز بلقب المصنعين، ومشاهدة سيباستيان وإلفين يتنافسان بحرية على اللقب من أهم الأمور التي تعاون عليها أعضاء الفريق في السباق الأخير لكي يحققوها».