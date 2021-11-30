أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ان منافسات كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الإمارات بدلا من اليابان بسبب جائحة كورونا ستقام بين 3 و12 فبراير 2022.



واتخذ قرار نقل منافسات مونديال الأندية منذ أكتوبر الماضي من اليابان التي كانت ستستضيف النهائيات في ديسمبر، إلا أن الاتحاد الدولي للعبة لم يحدد مواعيد جدول مباريات البطولة بين الأندية السبعة المشاركة، من ضمنها البلد المضيف وأبطال كل قارة.



ومن بين الأندية المشاركة تشلسي المتوج بدوري أبطال أوروبا، بالميراس البرازيلي الذي احتفظ أخيرا بلقبه بطلا لمسابقة كوبا ليبرتادوريس، مونتيري المكسيكي، الأهلي المصري الذي من المرجح أن يخوض المسابقة من دون نجومه الدوليين إذ يصادف موعد مونديال الأندية مع اقامة الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين، كما يشارك نادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، إلى جانب الجزيرة الإماراتي المضيف وأوكلاند النيوزيلندي.



واستضافت قطر النسخة السابقة في بداية العام، وأحرز لقبها بايرن ميونيخ.



كما أعلن «فيفا» عن إقامة بطولة تأهيلية لنهائيات كأس العالم 2022 لمنطقة أوقيانيا في الفترة من 14 إلى 30 مارس 2022، والتي ستجمع 8 منتخبات في قطر وستمنح بطاقة مباراة فاصلة في يونيو 2022.



وستشارك 9 منتخبات عقب انسحاب ساموا الأميركية.



وستلعب تصفيات أوقيانيا في شكل بطولة مصغرة تضم 8 منتخبات وتتكون من دور المجموعات، الدور نصف النهائي والنهائي. وستلعب مباراة تأهيلية واحدة بين الاتحادين العضوين في أوقيانيا الأدنى تصنيفا (الترتيبان الثامن والتاسع بناء على تصنيف فيفا العالمي) للحصول على الحق في المشاركة في البطولة المصغرة للمسابقة التمهيدية. ولم تتمكن أوقيانيا من تنظيم مسابقات للمنتخبات الوطنية منذ أواخر عام 2019 بسبب تأثير جائحة «كوفيد-19» وما يرافقها من قيود صارمة ودائمة على السفر والحجر الصحي.