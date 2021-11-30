تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما تضمنت الرسالة دعوة سموه للمشاركة في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية لـ «فورمولا 1» في محافظة جدة والمقررة إقامتها في 5 ديسمبر 2021.



وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



وحضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.