وافق مجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة في اجتماعه الذي عقد أول من امس برئاسة د.عبدالهادي الشبيب وحضور امين السر العام عبدالله الغرير واغلب الاعضاء على المشاركة في الدورة الآسيوية الـ 19 المقرر اقامتها في مدينة هانغ زو الصينية عام 2022.



وقال امين السر العام للاتحاد عبدالله الغرير انه ستتم مخاطبة اللجنة الأولمبية الكويتية بموافقة الاتحاد على المشاركة في الدورة وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.



وكشف عن اعتماد مجلس الادارة قرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الصربي الكسندر بضم اللاعبين سلطان أحمد «القادسية» ويعقوب عدنان «الكويت» لقائمة الفريق التي تضم حاليا 16 لاعبا استعدادا لبدء فترة الاعداد لخوض دورة الالعاب الخليجية المجمعة يناير المقبل.