الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب «قطر 2021»، عن باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للمشجعين في المناطق المحيطة بخمسة من الاستادات الستة المستضيفة للبطولة وهي: البيت، أحمد بن علي، الجنوب، الثمامة، و974. وتتضمن تلك الأنشطة نحو 200 عرض موسيقي وفلكلوري وثقافي في 60 موقعا مختلفا تقدمها الجاليات المقيمة في قطر، والتي تشارك منتخباتها في منافسات البطولة، من بينها الجاليات المصرية، واللبنانية، والفلسطينية، والمغربية، والسودانية.



ويشهد كورنيش الدوحة والشوارع المؤدية له إغلاقا مروريا من 26 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، مع إمكانية استخدام الطرق البديلة أو وسائل النقل العام مثل المترو والحافلات للانتقال من وإلى الكورنيش والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية على هامش البطولة.



ومن أبرز الفعاليات على كورنيش الدوحة مهرجان قطر الدولي للأغذية، والذي تتواصل فعالياته حتى 17 ديسمبر المقبل، ويتيح لضيوفه الاستمتاع بمأكولات تشتهر بها موائد العديد من الدول حول العالم، بالإضافة إلى أطباق يعدها أمام الزوار أشهر الطهاة من قطر والعالم.