الدوحة - فريد عبدالباقي



شارك رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري في الاجتماع الثاني لرؤساء وممثلي الاتحادات واللجان الخليجية للترايثلون التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش بطولة آسيا للترايثلون 2021.



وفي هذا الصدد، قال الكندري ان وضع خطة لهذا الكيان الخليجي سيؤثر بشكل كبير على تنظيم دور الاتحادات في دول مجلس التعاون خلال إقامة البطولات والدوريات الخاصة بهذه اللعبة التي أصبح لها تواجد قوي بين الألعاب الكبرى رغم حداثة هذه الرياضة إلا أن هذا الاجتماع أكبر دليل على نمو هذه اللعبة بشكل كبير بل ومؤثر على كافة الأصعدة، فيما أكد رئيس الاتحاد القطري د.محمد الكواري أنه سيتم اتخاذ خطوات تأسيس هذا الكيان الخليجي من خلال مخاطبة بعض اللجان الأولمبية الخليجية بهذا الشأن والمضي قدما في وضع تصورات للبيت الخليجي الجديد.



هذا، واستعرض أمين السر العام للاتحاد القطري م.ثاني خليفة الزراع، أجندة الاجتماع باستعراض المواضيع المهمة. وأوضح أن التعاون والتنسيق بين الاتحادات الخليجية للترايثلون والاتحاد الآسيوي والدولي يضع مسابقات الترايثلون في دول الخليج ضمن أولويات إقامة البطولات الكبرى على غرار إقامة كأس آسيا للترايثلون الذي استضافته الدوحة، كما تمت مناقشة إمكانية إقامة دوري خليجي للترايثلون تستضيفه دول مجلس التعاون ووضع أجندة وتصور مبدئي لهذا الدوري.