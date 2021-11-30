تعود كأس العرب لكرة القدم للانطلاق بثوبها الجديد بعد غياب 9 سنوات، اذ انه وللمرة الأولى تقام البطولة تحت مظلة (فيفا)، في نهائيات ستكون بمنزلة بروفة مصغرة لكأس العالم التي الدوحة بنهاية 2022.



وتقام المباريات على ستادات البيت (الافتتاح الرسمي والنهائي)، أحمد بن علي، الجنوب، الثمامة، المدينة التعليمية و974.



ويغيب أبرز النجوم العرب عن البطولة، خصوصا الأفارقة المرتبطين مع أنديتهم الأوروبية، على غرار المصري محمد صلاح، الجزائري رياض محرز، التونسي وهبي الخزري أو حارس إشبيلية المغربي ياسين بونو.



البداية من لبنان



وانطلقت فكرة تنظيم كأس العرب وفصلها عن مسابقة كرة القدم في الدورات الرياضية العربية بالعام 1957، من لبنان عبر الصحافي ناصيف مجدلاني والأمين العام لاتحاد كرة القدم عزت الترك، اذ دعا الاتحاد اللبناني إلى اجتماع عقد في بيروت في سبتمبر 1962، بحضور مندوبي الاتحادات المحلية العربية، وقرر إطلاق مسابقة كأس العرب للمنتخبات على أن تستضيف بيروت الدورة الأولى في العام التالي.



وقد رحب العديد من الاتحادات العربية بالفكرة إلى أن تقرر إطلاقها من بيروت، حيث أبصرت البطولة النور بين 31 مارس و7 أبريل 1963 بمشاركة 5 منتخبات، هي تونس التي أحرزت اللقب وسورية والكويت والأردن ولبنان المضيف.



وفي خضم إقامة البطولة على فترات متقطعة دون انتظام، هيمن العراق على اللقب، فتوج أعوام 1964 و1966 و1985 و1988، بينما وضعت مصر حدا لسلسلة «أسود الرافدين» بتتويجها في 1992، قبل أن تحرز السعودية لقبي 1998 و2002، فيما انضم المغرب إلى لائحة المتوجين في نسخة 2012 الأخيرة بتشكيلة رديفة.



وقد توالت البطولات العربية لكن دون تواريخ ثابتة إلى أن قرر الاتحاد العربي للعبة بأن تقام البطولة على غرار البطولات القارية والدولية مرة كل 4 سنوات. ومع ذلك، فقد تعثر إقامتها مرات عديدة بسبب اعتذار المنتخبات لتعارض مواعيدها مع بطولات أخرى، في حين كانت بعض المنتخبات تشارك بفرقها الأولمبية أو بفئة الشباب لكي تتفادى الاعتذار عن عدم المشاركة.