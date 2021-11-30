القاهرة - سامي عبدالفتاح



اقترب فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي من الصعود إلى دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد فوز الأول على بطل الكونغو 1-0، ورغم خسارة الثاني أمام بطل نيجيريا 1-2 حيث أقيمت المباراتان خارج مصر في ذهاب دور الـ32 التكميلي، على أن يلعب الفريقان مباراتي الإياب الأحد المقبل بالقاهرة والإسكندرية، إذ يحتاج بيراميدز التعادل أو الفوز بأي نتيجة، بينما يحتاج المصري للفوز 1-0 ليضمنا التأهل إلى دور المجموعات.



ووضع فريق بيراميدز قدما في دور المجموعات، بعدما اقتنص فوزا مهما خارج أرضه على حساب مضيفه مانياما الكونغولي بهدف سجله اللاعب الفلسطيني محمود وادي بالدقيقة 25، بينما خسر المصري أمام مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري 1-2 على ملعب آنيمبا بمدينة آبا النيجيرية، وهى نتيجة جيدة بالتهديف في ملعب الخصم مما يجعل فرصته كبيرة للتأهل.



إلى ذلك، تقدم رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة عصام عبدالفتاح باستقالة من رئاسة اللجنة، مبررا ذلك بالهجوم الدائم عليه من كل الأندية في مسابقة الدوري ومن بعض الإعلاميين، إلا أن رئيس اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد المصري أحمد مجاهد رفض الاستقالة، مؤكدا أن الهجوم على التحكيم ظاهرة عالمية، ويجب ألا توقف المسيرة الناجحة للدوري المصري.