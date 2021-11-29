أعربت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الفلسطينية.



وقالت «الخارجية» في بيان لها، إن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ‏ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وإمعانا في محاولة تهويد الحرم الإبراهيمي وتكريس السيطرة عليه واستمرارا لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وناشدت المجتمع الدولي التحرك الفوري لتوفير الحماية للمقدسات وإجبار قوة الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذه الانتهاكات الصارخة والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.