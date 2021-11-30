عبدالعزيز الفضلي

أكد الوكيل المساعد لقطاع المناهج والبحوث التربوية ووكيل التعليم العام بالانابة صلاح دبشة، ان المعلم يعد الركيزة والورقة الرابحة في التعليم ولايمكن لجودة التعليم ان تكون اعلى من اداء وجودة المعلم فهي مرتبطة به دائماً.

وفي كلمة له خلال حضوره نيابة عن وكيل التربية د علي اليعقوب، في افتتاح ملتقى المعلمات الجدد والذي اقامته جمعية المعلمين الكويتية صباح امس تحت شعار ( أهلا معلمي )، قال إن الدولة وبشكل عام لديها هدف استراتيجي من عملية التعليم وهو تكوين رأس مال بشري ابداعي، لافتاً الى ان من اهم مسؤولياتنا بناء الطلبة بالمهارات والكفاءات من اجل الوصول الى الهدف الذي تتجه اليه الدولة ليكون لها رصيد بشري ابداعي مساند لنهضتها وبنائها ورسم مستقبلها .

وذكر دبشة ان من غير المعلم لن تكون للمجتمع بوصلة واضحة ومحددة يستطيع من خلالها الوصول الى اهدافه لاسيما وان المعلم هو من يحدد اتجاهات المجتمع بشكل حقيقي وفعليـ منوهاً انه ثروة قوية والتربية تدعمه بكل مالديها من امكانيات .

ودعا المعلمين الجدد بضرورة الاطلاع على الميثاق الاخلاقي والسلوك الوظيفي للمعلم ناهيك عن التدريب المستمر والسيطرة على ردود الفعل والاستجابة المباشرة في جميع المواقف، موضحاً ان المعلم يبقى قدوة وقائد وكل من يراه يريد ان يتعلم منه، مطالباً بأهمية القراءة والثقافة وسعة المعرفة التي تعد قوة وسلطة يستطيع المعلم من خلالها ان يبني الطلبة .