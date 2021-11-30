قام قطاع الوقاية التابع لقوة الإطفاء العام صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة مبنى برج العاصمة وذلك لمتابعة أعمال الإنجاز في المشاريع الكبرى بالبلاد لعدم تأخر اي مشروع مستوفي لمتطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق.

وصرح نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد بأن هذه الزيارة أتت بتوجيهات من رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد، لمتابعة المشاريع الكبرى بناء على خطط واستراتيجية قوة الاطفاء العام لحماية الأرواح والممتلكات والحماية المجتمعية ، مشيرا إلى أن قوة الاطفاء العام تفخر بما يقوم به القطاع الخاص من مشاريع كبرى وتنموية تساهم في بناء الوطن تجاريا واقتصاديا لاستقطاب الاستثمار المحلي والعالمي واتاحة الفرصة للشباب واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز السياحة الداخلية.

وقال: بدورنا كقوة إطفاء شركاء في هذه المشاريع من خلال دراسة واعتماد ومتابعة المشروع وترخيصه بما يحقق سلامة الأرواح والممتلكات مع العمل على تقديم الدعم لتحقيق رؤية وجودة المشروع لسرعة انجازه.