أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بنتائج مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 بالعاصمة مدريد، معربا عن شكره للسفير الكويتي لدى اسبانيا عيادة السعيدي للجهود التي قام بها لتيسير مشاركة الوفد طيلة فترة المؤتمر.

وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم، بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر "أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسفير الكويت لدى إسبانيا عيادة السعيدي، وإلى منتسبي السفارة على كل ما قدموه للوفد من دعم ساهم بتسهيل المهمة الرسمية للوفد البرلماني الكويتي الذي بفضل الله قام بجهود كبيرة سواء بالمجلس الحاكم أو الجمعية العمومية أو اللجان المؤقتة أو الدائمة".

وذكر الغانم انه بسبب عدم إقامة أي مؤتمر حضوري منذ أكثر من عامين منذ بدء جائحة كورونا كان لهذا المؤتمر أهمية كبيرة.

وأكد الغانم أن التنسيق الخليجي والعربي والإسلامي كان على أعلى مستوى وامتد للتخطيط للمؤتمر القادم الذي سيعقد في بالي بإندونيسيا خاصة فيما يتعلق بالبند الطارئ.

وقال الغانم أن التنسيق مع المجاميع الجيوسياسية الأخرى كان أيضاً على أعلى مستوى، مضيفا "أعتقد أن التنسيق مع المجموعة الجيوسياسية العربية استعاد عافيته وعاد كما كان في السابق خاصة مع انتهاء الكثير من الخلافات السياسية".

وذكر الغانم "ان دولة الكويت ساهمت ممثلة بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وما بذلاه من جهود في رأب الصدع بالجدار العربي الذي كان له انعكاساته المباشرة على الأداء البرلماني".

وأعرب الغانم عن شكره للنواب الذين شاركوا في الوفد ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي والشعبة البرلمانية تحديدا على كل ما قاموا به من جهود للوصول للنتائج التي تحققت.