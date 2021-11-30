عادل الشنان

اعلنت المؤسسـة العام ة للرعايـة السكنية بأنهـا ستقوم بتوزيـع الدفعـة الأولـى مـن الضـاحية الأولـى مـن القسـائم الحكوميـة (جنـوب مدينـة سـعد العبـدالله ) والـتي تشتمل علــى (۱۳٧ ) قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ : ١٩٩٩/١٢/۸ وذلك وفقا للمواعيد التالية: ٢٠٢١/١٢/0 وتوزيع البطاقات يـوم الخميس و الأحد بتاريخ 2 و 5 ديسمبر 2021 و توزيـع بطاقات الاحتياط يـوم الأثنين و الثلاثاء بتاريخ 6 و 7 ديسمبر 2021 و اجراء عملية القرعة يوم الأحد بتاريخ 12 ديسمبر 2021 .

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع المدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السـرة ) السـاعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وذكرت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة سـتقوم باستبعاد اسـمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص

كما دعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور ايضاً إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السـرة ) المسرح في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الاثنين ،الثلاثاء الموافق ٦ - ٢٠٢١/١٢/٧ مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

في ما يلي الاسماء:

حامد أحمد محمد العيسى الحوطي

كاظم عبدالله حمزه التناك

هادي سعيد شايع العجمي

خالد طه صبري العلي

صالح عبدالرحمن بن صالح السريع

كريم ياسين دلي ضيدان

سعد سعد محمد المطيري

فالح سعد محمد القحطاني

علي علي سامي العليوي

يوسف يوسف محمود التناك

ثامر كميخ ثامر العجمي

مساعد محمد جاسم الفريح

غنيم عبدالرحمن نايف الهاجري

زيد عبدالرزاق محمد ابراهيم

سالم سعد فهد العدواني

فلاح مطر وقيان الشمري

خالد محمد اسماعيل الانصاري

عبدالله يوسف احمد خليل

عبدالعزيز خالد خلف عابر

ناصر عبدالعزيز ناصر الجابر

عيسى عبدالرضا عيسى الحداد

مشاري علي حسن الشراح

محمد شطيط مطر المطيري

ناصر حمد ناصر حمود الهاجري

اسامه طاهر حبيب المزيدي

محمد زيد انويديس زيد

اورنس عناد مكراد العجمي

احمد محمد حمود الرشيدي

عايض عالي حمود المطيري

محمود حسين علوم حسين

نايف سعد نايف الهاجري

عبدالله ابراهيم عبدالله الشاهين العلي

راشد مطلق سلمان الشبو

مفرح مبارك حسن العجمي

تركي عبيسان الحميدي المطيري

درباس محمد عمر العمر درباس

صالح عبدالله محمد عبدالله السيافي

حسين حسن على الشواف

علي راجح منير العجمي

رباح سلطان رباح العتيبي

محمد منصور محمد العجمي

يوسف يعقوب يوسف الشطى

صلاح جاسم محمد الصومالي

مشعل لافي عيد الهرير العازمي

محمد يوسف محمد مراد

بدر هديبان سلمى المطيري

فارس محمد خيرالله الشريفي

على حمد على الرميح

على مصطفى ميرزا الحلاق

على جاسم محمد عاشور

على عبدالله على دشتي

عبدالله محمد عبدالله الجاسم

فهد خليفه محمد المزين

عادل على منسي الدلماني

عايض سعيد جابر العجمي

منصور فرج عيد الشمري

محمد اسماعيل عبدالله الشطي

محمد رمضان اسماعيل العنزي

عبدالهادي دایخ دويخ وادي

محمد رجب محمد طه

فيصل دخيل حماد الحربي

يوسف فهد حمدان الرشيدي

عايض سلطان عوض المطيري

عبدالله ناصر على العجمي

موسی حامد محمد العازمي

وائل اسماعيل محسن البلام

ناصر سعيد ناصر الطحنون

انور جاسم محمد كلداني

بدر تركى زعال المطيري

محسن محمد محسن العتيبي

بدر مشعل محمد العتيبي

طلال ابراهيم عايد الشمري

بطي مبارك بطي مبارك

حسين احمد مهدي البلوشي

حمد فرج عوده السليماني

عصام ابراهيم عبدالله الخشنام

رائد رجب علي الرجيب

فيصل عبدالعزيز يوسف المشعل

فلاح محمد هادي العجمي

ايمن يوسف عبدالرضا الصفار

مهدی سالم مهدي العجمي

منصور عصيري عبدالله الشمري

علي عبداللطيف على السعيد

احمد حميد زويد العنزي

سلمان فلاح سلمان العنزي

سالم محمد حرير الحسيني

عبداللطيف حسين على صفر

خالد عبدالله سالم العاني

بندير ترکي زعال المطيري

محمد جاسم سالم المولى

نايف عوض مبارك النصافي

حمدان عمير الحريجي

محمد عبدالكريم محمد على

حسن مطلق حسن العجمي

ناصر خالد سعود الشمري

محمد عوينان اذعار العازمي

حمود عواض نهار المطيري

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الجاسر

احمد خالد عبدالكريم اللهو

محمد ذياب سعيد العلاطي

عبدالرحمن علي مبروك ارشيد

طلال عباس حبيب المناور

مشاری مرشد محمد العنزي

خلف فهد مزيد المطيري

محمد عبدالرزاق ناصر عبدالعزيز

عيسى سعود عيسي اسماعيل

عبدالله ضيف الله محمد الرشيدي

فهد محمد فالح الهاجري

احمد سالم تقي اكروف

نايف مشهور فيصل الجنفاوي

ناصر بدر مساعد العبهول

داود فائق حسين القطان

فهد سالم فهد الهاجري

عبدالعزيز عبدالمجيد قاسم البلوشي

شاكر عبدالرسول حسين العلي

اسامه محمد عبدالرحمن العبيد

علي محمد هجاج داهوم

عبدالله حسين عبدالله الرامزي

عبدالله سعد نايف الهاجري

عبدالله احمد عبدالمجيد بن حيدر

خالد على سليمان المفيدي

خالد فهاد عرمان العجمي

طلال سحيم غازي البصمان

طارق ناصر صالح السلمي

قبلان حمد حسن العجمي

سعد سالم سعد الدوسري

محمد نايف حباب الدوسري

محمد امير عبدالله الدابي

عبدالله محمد غلوم حسن

محمد خالد المطيري

علي لهاوه مرتع العازمي

على فاضل عباس حيدر

زيد نزال زيد

احمد عبدالرحيم جاسم الحمداني

ناصر اسماعيل سالم الجميعان

تركي سطام مجحم المطيري

بسام عبدالحميد غلوم دشتي