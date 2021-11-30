ثامر السليم

انتهى اجتماع مجلس جامعة الكويت وأكدت مصادر مطلعة ان الاجتماع تضمن 28 بنداً، بخلاف ما استجد من أعمال كترقيات عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في عدد من الكليات.

وأشارت المصادر الى انه تمت الموافقة على مراجعة تحسين تصنيف جامعة الكويت ووضع خطه لرفع مستوى الجامعة ، لافتة الى انه حضر الى مجلس الجامعة أ.د. طارق الدويسان خلال الاجتماع دراسة فريق العمل المشكل من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة لتحسين تصنيف الجامعة المكلف من قبل وزير التعليم العالي.

ولفتت المصادر الى أن جزءا كبيرا من البيانات الخاصة في الجامعة غير معروفة لدى جهات التصنيف مثل اعداد الطلبة ومخرجات الجامعة ومدى حاجتها في سوق العمل، فضلا عن وضع خطة لتقييم الاداء التدريسي لعضو هيئة التدريس، وتشجيع الاساتذة على البحث العلمي، وجميع هذه الامور يتم ربطها في خطة الجامعة الاستراتيجية، وتضمن الاجتماع مناقشة التي عرضتها اللجنة إلى ضرورة ربط ابحاث اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، وقبول طلبة اجانب متفوقين في جامعة الكويت لرفع جودة التعليم وغيرها من البنود.

ولفتت الى انه تمت الموافقة على ندب عدد من اعضاء هيئة التدريس لمدة عام للعمل في المكاتب الثقافية خارج البلاد.