دعت وزارة الخارجية المواطنين الكويتيين اليوم الثلاثاء الى الالتزام بما ورد في قرار مجلس الوزراء في 27 نوفمبر الحالي بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بظهور متحور جديد لفيروس (كورونا) وما سبقها من قرارات لمجلس الوزراء وبيانات للوزارة ذات الصلة والتي تأتي في إطار حرص الدولة على سلامة مواطنيها.

وأهابت الوزارة بالمواطنين في بيان لها تجنب السفر إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم وتجنبا للاجراءات السريعة والمتغيرة التي تتخذها الدول لمواجهة تداعيات ظهور المتحور الجديد (أوميكرون).

كما أهابت بالمواطنين الذين تضطرهم ظروفهم للسفر في الوقت الراهن الالتزام التام بالاشتراطات الصحية المتعارف عليها وبالإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) ومتحوراته.

ودعت المواطنين الموجودين خارج البلاد للتواصل مع البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في أماكن تواجدهم للرد على استفساراتهم ومساعدتهم عند الحاجة.