ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم الثلاثاء سبل تطوير المنظومة الصحية في البلاد بحضور ممثلين عن وزارة الصحة والجمعية الطبية وجمعية الصيدلة وجمعية أطباء الأسنان.

وقال رئيس اللجنة النائب د.صالح المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه قد تبين للجنة بعد النقاش وجود فجوة بين التشريعات الموجودة والتطبيق على أرض الواقع.

وأوضح المطيري أنه تم الاتفاق على أن يتم التعاطي مع هذه المعضلة بآلية احترافية تتضمن دعوة جميع المهتمين إلى مؤتمر سيناقش جميع سبل النهوض بالواقع الصحي.

وبين أن المؤتمر سيتضمن ورشات عمل تعتمد على الاستثمار في العنصر البشري والتركيز على نواحي الرعاية الصحية الأولوية لأنها نواة النظام الصحي، والتعامل مع المعلومات الصحية من خلال نظام متكامل يمكن من خلاله الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وأكد ضرورة التكامل بين العملية التعليمية والتدريب والخدمات الصحية لضمان جودة المخرجات، كاشفا عن أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في التجهيز للمؤتمر، بما يواكب أهمية دوره في الارتقاء بالنظام الصحي.

وقال المطيري إن اجتماع اللجنة تناول أيضا الأولويات وترتيبها وطرق التعامل مع الجهة التنفيذية المعنية ممثلة في وزارة الصحة، مؤكدا مد يد التعاون مع الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحية.

وأضاف ان اللجنة أكدت بدورها ضرورة تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة المهن الطبية ومحاولة تعديل بعض التشريعات التي قد تعوق العمل بهذا القانون.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا الوضع الصحي العام وآخر مستجدات ڤيروس كورونا، حيث طمأن ممثلو وزارة الصحة أن الوضع جيد ولكن بحذر، كما أكدوا استمرار الوزارة في سياستها في التعامل مع الڤيروس وإصدار توصياتها الدورية بهذا الشأن.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت على بند ما يستجد من أعمال الرسالة الموجهة من لجنة الشؤون الخارجية بشأن استطلاع رأي اللجنة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع المتاجرة بها.

وبين أن اللجنة ارتأت أن تستطلع آراء المختصين في مجال نقل وزراعة الأعضاء من النواحي الطبية والقانون، وأخذ رأي هيئة الفتوى والتشريع حيال هذا الموضوع.