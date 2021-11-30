وجه لاعب خط وسط فريق ريـال مدريد لكرة القدم توني كروس، وأسطورة النادي إيكر كاسياس، انتقادات لقرار منح الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية هذا العام، مؤكدان "أنها ليست مستحقة على الإطلاق".

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن كروس قوله: "ليس هناك شك في أن ميسي، وكريستيانو رونالدو كانا أفضل لاعبين في العقد الماضي، لكن هذا العام كان ينبغي أن يفوز بها لاعب جديد".

وقال كروس إن أفضل ثلاثة لاعبين من وجهة نظري هم كريم بنزيما، وروبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو.

من جانبه رأى كاسياس، حارس مرمى ريـال مدريد السابق الأسطوري، أن ميسي نجم باريس سان جيرمان كان ينبغي ألا يفوز بالجائزة، قائلا: "ميسي من أفضل اللاعبين، لكن عليك أن تعرف من هو اللاعب الأكثر تميزًا هذا الموسم، إنها ليست بهذه الصعوبة".

وحصل الأرجنتيني الدولي على الجائزة للمرة السابعة في تاريخه، حيث حصل عليها قبل ذلك في أعوام" 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، ليتفوق على منافسه التقليدي، كريستيانو رونالدو، بكرتين ذهبيتين.