توفي عن عمر يناهز 68 عاماً الممثل المنتمي إلى سكان أستراليا الأصليين ديفيد داليتينغو الذي اكتسب شهرة عالمية من خلال دوره في فيلم "كروكودايل داندي"، وقد فارق الحياة بعد أربع سنوات من اكتشاف إصابته بسرطان الرئة، على ما أعلن رئيس وزراء ولاية جنوب أستراليا.

ويتحدر داليتينغو من عشيرة ماندالبينغو من شعب يولنو وترعرع في آرنهيم لاند في الإقليم الشمالي لأستراليا، وبرز للمرة الأولى على الشاشة من خلال فيلم "ووك أباوت" عام 1971 الذي شكّل بداية لمسيرة سينمائية استمرت 50 عاماً حصل خلالها على جائزة أفضل ممثل ضمن فئة "نظرة ما" في مهرجان كان عام 2013 عن فيلم "تشارليز كانتري".

إلا أن الشهرة العالمية للراحل الذي كان معروفاً في حياته باسم ديفيد غولبيلي تعود خصوصاً إلى دوره في فيلم "كروكودايل داندي" عام 1986.

وقال رئيس وزراء جنوب أستراليا ستيفن مارشال في بيان الثلاثاء "يؤسفني أن أعلم سكان جنوب أستراليا ببالغ الأسى بوفاة فنان شهير طبع تاريخ السينما الأسترالية وحضور السكان الأصليين على الشاشة".

وأضاف "كان أخاً وابناً وصديقاً وأباً وجداً وزوجاً. وهذا الممثل والراقص والمغني والرسام كان أيضاً أحد أعظم الفنانين الذين عرفتهم أستراليا على الإطلاق".

وشهدت حياة الراحل كذلك مراحل من الفقر وإدمان الكحول.

وفي أيلول/سبتمبر 2011 ، حُكم عليه بالسجن لمدة عام لضربه زوجته بالمكنسة وهو في حالة سكر.