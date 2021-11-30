يهدد تدفق جديد للحمم البركانية في جزيرة "لا بالما" الاسبانية البركانية، قرية "لا لاجونا" التي نجت حتى الآن دون أن تتعرض لأي أذى خلال الأسابيع الماضية بسبب النشاط البركاني.

وذكرت محطة "آر تي في إي" الرسمية اليوم الثلاثاء، أن الصخور السائلة الساخنة التي وصلت درجة حرارتها إلى 1300 درجة مئوية، تتسرب حاليا من فتحة جديدة، ومازالت على بعد 5ر1 كيلومتر من حافة القرية.

إلا أن السرعة التي تتحرك بها الحمم البركانية نحو البحر قد تراجعت إلى حد ما، ومازال من الممكن أن يتغير اتجاهها.

وكان قد تم إجلاء نحو 1200 من سكان قرية "لا لاجونا" في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقد تعرضت الجزيرة الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لأفريقيا، مجددا إلى أكثر من 100 زلزال تتراوح حدتها بين خفيف ومتوسط، خلال الساعات القليلة الماضية. وبلغت قوة الزلزال الأعنف 5 درجات وشعر به السكان في جميع أنحاء الجزيرة.