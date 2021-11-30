خلصت دراسة جديدة إلى أن حالات الاصابة بفيروس كورونا بين الملقحين نادرة ولكنها أكثر شيوعا وحدة بين الملقحين أصحاب المناعة المنخفضة.

وقد قام الباحثون بتحليل سجلات الرعاية الصحية، وخلصوا إلى أن 08ر0% من الذين حصلوا على جرعات اللقاح كاملة أصيبوا بالفيروس في الفترة ما بين 10 كانون أول/ديسمبر 2020 و 8 تموز/يوليو .2021

كما خلصوا إلى أنه على الرغم من أن أصحاب المناعة المنخفضة مثلوا 18% من العينة التي خضعت للدراسة، فإنهم مثلوا أكثر من 38% من حالات الاصابة، نحو 60% من الحالات التي دخلت المستشفى و100% من حالات الوفاة.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أنه وفقا للدراسة، فإن نسبة الأشخاص الملقحين الذين أصيبوا بالفيروس كانت أكثر ثلات مرات بين أصحاب المناعة المنخفضة (18ر0 %) مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من المناعة المنخفضة (06ر0%).

قالت مانويلا دي فوسكو، المعدة الرئيسية للدراسة وهي من فريق بحث اقتصاديات الصحة والنتائج التابع لشركة فايزر " إن النتائج تعتبر تكملة لدراسات على أرض الواقع وتدعم توزيع جرعة ثالثة من لقاح كورونا لزيادة الحماية بين أصحاب المناعة الضعيفة".

وأضافت" عدة دول تشهد حاليا انتشار مجدد لفيروس كورونا على الرغم من برامج التطعيم الشاملة".

وأوضحت" على الرغم من أن اللقاحات التي تعتمد على حمض نووي ريبوزي المرسال تحمى الأشخاص من الاصابة بفيروس كورونا وتدهور حالتهم، فإن إمكانية حدوث حالات إصابة بين الملقحين لم تختف تماما".

وقد تم نشر الدراسة في دورية ميديكال إيكونميكس.