أفادت وسائل الإعلام البرازيلية ، بأنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص في عملية كبيرة بمشاركة عدة وكالات لإنفاذ القانون استهدفت التنقيب غير القانوني عن الذهب في أحد روافد نهر الأمازون الرئيسية.

وذكر الموقع الإخباري "جي وان" أن 131 سفينة لتعدين الذهب قد صُودرت أو دمرت خلال العملية.

وذكر موقع "جي وان" وصحيفة "فولها دي ساو باولو" نقلا عن مصادر الشرطة، أن قوات من الجيش والشرطة ووكالة البيئة البرازيلية ( ايباما ) شاركت جميعها في العملية .

وأظهرت الصور سفنا على النهر تحترق.

وشعر خبراء البيئة في البرازيل بالفزع لرؤية عشرات قوارب جرف الذهب غير القانونية في ريو ماديرا في ولاية أمازوناس الأسبوع الماضي .

وذكر بيان صادر عن منظمة السلام الأخضر أن الشائعات التي تفيد بأنه تم العثور على كميات كبيرة من الذهب على بعد نحو 110 كيلومترا من مدينة ماناوس في الأمازون جذبت الناس إلى المنطقة على متن طوافات وسفن تجريف .

وينتشر التعدين غير القانوني للذهب على نطاق واسع في منطقة الأمازون - ولكن مدى النشاط هذه المرة كان مفاجأة حتى للخبراء.

وأظهرت صور نشرتها منظمة السلام الأخضر أن السفن شكلت مدينة عائمة.

وذكر موقع "جي وان" أن عمال مناجم الذهب غير الشرعيين بدأوا في التفرق بعد أن اكتسبت الصور اهتمام وسائل الإعلام وتعهدت الحكومة البرازيلية بالتصرف .