وجدت شركة أزياء أرجنتينية مصدرا جديدا للإلهام ومواد للتصنيع في مكان غير متوقع: منطقة حقول فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخريين والتي تُستخدم فيها أكياس من خيش البلاستيك لنقل الرمل الطفلي.

تقوم الشركة بإعادة تدوير الأكياس لصناعة الأحذية وحقائب اليد وحقائب السفر.

وأسست شركة فراكينج ديزاين ثلاث شقيقات استوحين اسمها من عملية التكسير المستخدمة في استخراج النفط والغاز ويقمن بمعالجة الأكياس البلاستيكية الضخمة بخلطها مخلفات الجلد.

وتستخدم صناعة النفط والغاز في منطقة فاكا مويرتا، وهي تكوين ضخم من الصخر الطفلي، آلاف من هذه الأكياس والتي لا يعاد تدويرها في الأغلب بل تحرق مما يولد انبعاثات ملوثة.

وقالت أورنيلا باسيلوتا (40 عاما) مصممة الأزياء وإحدى الأخوات الثلاث اللائي تشاركن مع شركات الطاقة في المنطقة "البئر الواحدة تستخدم ما بين 30 إلى 40 ألف طن من الرمل. وهو ما يعني نحو 26500 كيس".

وقالت إن نحو 40 أسرة تشارك الآن في سلسلة الإنتاج وإن البلاستيك المعاد تدويره "يعادل نحو 1100 شجرة كانت مطلوبة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي كان سينبعث من حرق هذه الأكياس لو أُحرقت".

وجاءت الشقيقات الثلاث إلى هذه المنطقة بالصدفة عندما كن يسافرن في باتاجونيا بحثا عن صوف الماعز (الموهير).

وأضافت باسيلوتا "الآن نستخدم عشرة بالمئة فقط مما تخلفه بئر واحدة. ما يعني أنه ما زال أمامنا عمل كثير للاستمرار في التوسع".