قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء إن العمل جار على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في الأردن.

ونقل موقع قناة "المملكة" الأردنية عنه القول إنه سيتم التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل هذه البيانات لكل منطقة من المناطق الاستشكافية.

وتوقع الخرابشة أن يشهد العامان المقبلان نشاطا قويا لاعمال الاستكشاف عن النفط والغاز في أغلب مناطق المملكة، حيث سيتم تحليل 2000 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي ثنائية الأبعاد وإعداد ملف معلومات متكامل حول كل منطقة من المناطق الاستكشافية ومن ثم سيتم دعوة الشركات المهتمة بتقديم طلبات للحصول على رخصة استكشاف.

وقال إن الوزارة بدأت بعمليات معالجة البيانات في مناطق الجفر والسرحان، وإن عمليات الحفر في المنطقة ستبدأ خلال شهر شباط/فبراير في عام .2022

وفيما يتعلق بحقل حمزة النفطي، أضاف أن الوزارة تقوم حاليا بمتابعة برنامج العمل المعد للحقل لزيادة الإنتاج من خلال حفر 3 آبار عميقة، ويتوقع أن يبدأ الحفر في شهر آب/أغسطس 2022، وسوف يستغرق 12 شهرا.

وقال إن الأردن غني بالثروات الطبيعية التي يجب أن تحظى بالاهتمام للاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الخرابشة حرص الوزارة على استقبال أي مستثمر لدية القدرة الفنية والمالية لتنفيذ برامج العمل المتفق عليها.