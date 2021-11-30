قضى أربعة أشخاص، بينهم رضيع وطفل عمره 3 سنوات، في حريق اندلع في مبنى مهجور كان يضم مصرفا وبات يحتله أشخاص بطريقة غير قانونية، في وسط برشلونة الثلاثاء، حسبما أعلن عناصر إطفاء إسبانيون.

والضحايا هم "بالغان ورضيع وطفل عمره ثلاث سنوات" حسبما أكد مسؤول عملية الإطفاء أنخيل لوبيث مضيفا بأن الفرق تمكنت من إخماد النيران.

والمكان الذي اندلع فيه الحريق قرابة الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (05,00 ت غ) "كان يضم في السابق وكالة مصرفية" في ساحة تتوان، وفق المسؤول الذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن الضحايا.

وتمكن أربعة أشخاص آخرين يقيمون في المبنى من الفرار من النيران وعثر عليهم عناصر الإطفاء في باحة، كما أضاف.