أعطى الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والسنغالي ماكي صال، اليوم الثلاثاء، إشارة البدء لأشغال إقامة أول جسر بحري بين البلدين.

وسيربط الجسر بين ضفتي نهر السنغال، الذي يمثل الحدود الطبيعية بين البلدين .

ودشن الرئيسان العمل في الجسر اليوم بمدينة روصو / 200 كم جنوب العاصمة نواكشوط./

ويبلغ تمويل المشروع 88 مليون يورو، حصل عليها البلدان في شكل قروض من البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، بالإضافة لمنحة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يستغرق إنجاز العمل في الجسر الذي يبلغ طوله 1500 متر، ثلاثين شهرا.

وتقوم بأعمال التنفيذ شركة صينية.

ومن المتوقع على نطاق كبير أن يسهم الجسر في انسيابية وزيادة حركة الأشخاص والمركبات والبضائع عبر نهر السنغال، وهو جزء من الطريق الدولي العابر للقارات، بين أوروبا وإفريقيا .