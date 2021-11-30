قال وزير الصحة والرياضة التايلاندي بيفهات راتشاكيتبراكارن إن تايلاند لن تتراجع عن خطط إعادة فتح البلاد على الرغم من الغموض الناجم عن متحور أوميكرون

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزير القول " لا أحد يريد إغلاق الحدود مجددا حيث أنه كات إعادة فتح البلاد في الحقيقة أمرا صعبا علينا. اقتصادنا مازال يعاني من الأزمة، لذلك لن يتم إغلاق الحدود مجددا مالم يكن الوضع حرجا للغاية".

وأوضح أن عدد المسافرين الدوليين خلال أول 29 يوما من إعادة الفتح بلغ أكثر من 100 ألف شخص، مضيفا أن الأرقام تثبت أن استراتيجية إلغاء الحجر الصحي هى السبيل الوحيد لجذب السائحين.

وبعدما استقبلت تايلاند 200 ألف سائح خلال أول 11 شهرا، تتوقع الوزارة أن يبلغ عدد السائحين نحو 300 ألف أو 400 ألف سائح بحلول نهاية العام، بفضل موسم الشتاء.

وقال الوزير " علينا أن نسرع وتيرة التطعيم للمقيمين مما قد يساعد في حماية أنفسنا من موجة إصابات جديدة محتملة. وبحلول كانون أول/ديسمبر ، سوف نستكمل توزيع 110 إلى 120 مليون جرعة لجميع المواطنين، ومثل هذه الحماية سوف تجنبنا على الأقل تزايد سوء حالة من يصابون بالفيروس".