أظهر مسح اقتصادي شمل قطاع التصنيع في ولاية تكساس الأمريكية استمرار نمو النشاط الاقتصادي للقطاع خلال الشهر الحالي، مع استمرار تصاعد الضغوط التضخمية.

وارتفع المؤشر الفرعي لقياس أسعار المواد الخام خلال الشهر الحالي إلى مستوى قياسي في حين واصل مؤشر الأجور والمزايا المالية للعمال ارتفاعه أيضا بحسب المسح الذي شمل 95 شركة تصنيع في تكساس ونشر نتائجه بنك الاحتياط الاتحادي لتكساس

في الوقت نفسه تراجع مؤشر نشاط المصانع بشكل عام بنسبة طفيفة رغم استمرار نمو النشاط بفضل ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة.

كما أنه لم تظهر مؤشرات على حل قريب لمشكلة اضطراب سلاسل توريد وإمداد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج باعتبارها أحد أسباب ارتفاع أسعار المواد الخام.

وقال أقل من 10% ممن شملهم المسح إنهم يتوقعون عودة سلاسل التوريد لشركاتهم إلى مستوياتها الطبيعية خلال ثلاثة أشهر. في حين يتوقع نحو ربع من شملهم المسح عودة الأمور إلى طبيعتها خلال أكثر من عام.