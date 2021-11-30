أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات امس النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية التي اجريت الشهر الماضي، واسفرت النتائج عن فوز التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بـ 73 مقعدا ليكون أكبر الكتل في البرلمان العراقي للسنوات الأربع المقبلة.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان لها إن «التيار الصدري حصل على 73 مقعدا في الانتخابات التشريعية» من أصل 329 مقعدا (مجموع مقاعد مجلس النواب)، وحصل «تحالف الفتح» الذي اعترض على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعدا، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على 33 مقعدا.

وحصد الحزب الديموقراطي الكردستاني 31 مقعدا في البرلمان الجديد.