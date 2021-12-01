أعلنت أورجانون، شركة الرعاية الصحية العالمية التي تهدف إلى تحسين وتعزيز صحة المرأة، عن إطلاق أعمالها في الكويت من خلال ندوة علمية بحضور أبرز الشخصيات الرائدة في قطاعي الصحة والصناعات الدوائية على مستوى المنطقة، ما يؤكد رغبتها في إيصال الأدوية والحلول الفعالة على نطاق أوسع قدر الإمكان. وانعقدت الندوة تحت عنوان «هنا لأجل صحتها» بالتعاون مع وزارة الصحة ورابطة السكر الكويتية والاتحاد العربي للمرأة المتخصصة - فرع الكويت، بمشاركة مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام واستشارية طب الأسرة لدى وزارة الصحة د.غادة إبراهيم،، ورئيس رابطة السكر الكويتية د.وليد الضاحي، ورئيس الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة - فرع الكويت د.كلثوم حسين، ومدير أورجانون في الكويت وقطر والبحرين أحمد لاشين، إلى جانب مجموعة من ممثلي شركة أورجانون ونخبة من الجهات الفعالة في القطاع.