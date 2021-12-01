عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة الحمراء العقارية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، وبدعم من وزارة الخارجية الكويتية، جلسة رفيعة المستوى كانت بمنزلة منصة لالتزام جديد للقطاع الخاص الكويتي بالتمكين الاقتصادي للمرأة. وشملت المواضيع التي تم تناولها خلال الجلسة مسار الكويت لتسريع التنوع بين الجنسين في مكان العمل بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 والتزامها الدولي وتعاونها مع الشركاء العالميين. كما تناولت الجلسة أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل، حيث يتعافى الاقتصاد العالمي من الوباء وتسعى الشركات إلى تحقيق المزيد من الأهداف والأجندات التي يحركها التنوع.



وألقى كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت د.كريستيان تودور، ورئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت د.لبنى أحمد القاضي، كلماتهم الافتتاحية لهذه الجلسة، فيما ألقى مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري الكلمة الرئيسية لهذه المناسبة، وكان من بين المتحدثين خلال هذا اللقاء مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي، وخبراء من الأمم المتحدة وقادة من القطاع الخاص الكويتي الذين يرسمون مسارات جديدة لتسريع المساواة بين الجنسين في مؤسساتهم.



وتبادل المتحدثون من الجانب الكويتي ومن جانب الاتحاد الأوروبي أفضل الممارسات في القطاعين العام والخاص، حيث تحدثت رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هناء الهاجري، ورئيس وحدة في خدمة المفوضية الأوروبية لأدوات السياسة الخارجية شتيفان شلوينيغ، والرئيسة التنفيذية للقطاع الإداري في شركة الحمراء العقارية أبرار عبدالعزيز الحبيب، ورئيسة مجلس إدارة منظمة هيدويج نوينز، والرئيس التنفيذي للاتحاد المصرفي الدولي IBFed وومن أون بوورد.



وقد أعلنت 14 شركة كويتية جديدة من القطاع الخاص خلال الجلسة بشكل علني التزامها بمبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة للمرأة WEPs، وهي خارطة طريق للشركات حول كيفية تمكين المرأة في مكان العمل وسوق العمل والمجتمع. وتسلط المبادئ السبعة الضوء على الأبعاد الجنسانية لمسؤولية الشركات وهي مصممة لدعم الشركات في مراجعة ومراقبة السياسات والممارسات الحالية - أو إنشاء سياسات وممارسات جديدة - لتحقيق مبادئ تمكين المرأة.