الفساد هو السبب الرئيسي للتأزيم والأزمة التي يعيشها البلد وهو دمار للأمم فإما أن يواجَه أو سيأكل الأخضر واليابس

وصل الأمر إلى استخدام سحب الجناسي وتهديد الهوية الوطنية وكل ذلك على حساب البلد والشعب وهذه المآسي هي الوجه الأخر لممارسات الدولة العميقة

بالقيم تحيا الأوطان وتدوم والاستقبال العظيم الذي تشرفنا به بدأ منذ الإعلان عن استخدام المادة 75 من الدستور

