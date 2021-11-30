twitter facebook whatsapp viber telegram email فيصل المسلم من حفل الاستقبال: الفساد عاش في أزهى عصوره لمحاربة المصلحين واتُهمنا زوراً وبهتاناً بتعطيل التنمية ..فهل تحققت التنمية بإبعادنا؟ الثلاثاء 2021/11/30 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 4018 A+ A- استمع الفساد هو السبب الرئيسي للتأزيم والأزمة التي يعيشها البلد وهو دمار للأمم فإما أن يواجَه أو سيأكل الأخضر واليابس وصل الأمر إلى استخدام سحب الجناسي وتهديد الهوية الوطنية وكل ذلك على حساب البلد والشعب وهذه المآسي هي الوجه الأخر لممارسات الدولة العميقة بالقيم تحيا الأوطان وتدوم والاستقبال العظيم الذي تشرفنا به بدأ منذ الإعلان عن استخدام المادة 75 من الدستور صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد اللياقة واللباقة تفرض علي الشكر لاستحدام حقك في المادة 75 من الدستور بالعفو الخاص بإيقاف العقوبة وبشكل كريم وشكرا جزيلاً يا سمو الأمير