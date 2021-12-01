أعرب المدير الأول لخدمات للائتمان وتمويل الشركات لدى مجموعة أرزان المالية رباح المصري عن امتنانه لجميع العملاء وشركات المحفظة وذلك بعد تحقيق نتائج ونجاحات ملحوظة في قطاع التمويل والائتمان لهذا العام وتخطي تأثير جائحة كورونا بنجاح رغم تأثيرها الكبير على أغلب الأنشطة التجارية والقطاعات المالية حول العالم.

وأضاف أننا في «أرزان» نسعى دائما لتقديم رؤية مختلفة وتطلعات تناسب العملاء في هذا المجال وتمكنهم من تحقيق أعلى معدلات النجاح في أنشطتهم التجارية في شتى المجالات والقطاعات.

وصرح مسؤول التسويق والعلاقات العامة لدى مجموعة أرزان المالية فواز المنيع بأن خدمات أرزان للائتمان وتمويل الشركات تأتي ضمن أولويات المجموعة، ونسعى من خلالها للوصول إلى مرتبة الصدارة في مجال تمويل الشركات من خلال تطبيق أحدث المعايير العالمية لدعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في شتى الأنشطة التجارية والخدماتية والقطاعات المالية لتلبية طموحاتهم وتطورهم في السوق المحلي وبقية أسواق المنطقة.

وأضاف ان ارتفاع جودة القروض مرتبط بالتدابير الصارمة ومعايير الموافقة التي تفرضها السياسة الائتمانية ولجنة الائتمان الإداري، وتشمل هذه التدابير التحليل الائتماني للبيانات المالية المدققة والبيانات المصرفية وتقييم خبرة الطاقم الإداري وطبيعة الأعمال، وللتخفيف من المخاطر، يسعى قسم الائتمان إلى مراقبة أداء العملاء بشكل شهري وإقامة علاقة وثيقة معهم لمراقبة حسن استغلالهم للأصول والموارد المالية والبشرية، كما يسعى قسم الائتمان للمساعدة في تطوير أعمال كل العملاء كشركاء فعليين من خلال تقديم النصائح والتوصيات القابلة للتطبيق والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة لاستقرارهم ونموهم.