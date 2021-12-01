«فلاي أديل» الناقل الأمثل للراغبين في حضور الفعاليات الترفيهية بالرياض

عبدالكريم: محطة الكويت تعد الوجهة الدولية الثانية للشركة بعد دبي

طارق عرابي



أعلنت مجموعة «كيو جو» لوكالات السياحة والسفر، تدشين الرحلات التشغيلية لطيران «أديل» الذراع الاقتصادية للخطوط الجوية السعودية في الكويت، عبر تسيير رحلة طيران من الرياض الى الكويت كمرحلة أولى.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته الشركة بحضور عدد كبير من ممثلي وكالات السياحة والسفر المحليين، والمدير العام لمجموعة كيو جو لوكالات السياحة والسفر روبير حايك، والرئيس التجاري ورئيس خدمة العملاء بطيران أديل أحمد عبدالكريم.



ثقة متبادلة



وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام لمجموعة «كيو جو» لوكالات السياحة والسفر روبير حايك عن سعادته بالتعاون مع طيران «أديل» الشركة الأقوى صعودا في صناعة النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط، مثمنا اعتماد مجموعة «كيو جو» كوكيل حصري لطيران أديل في الكويت.



وأكد ان الاختيار يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويعزز مكانة «كيو جو» بصفتها إحدى الشركات الرائدة محليا بخبرة تربو على 35 عاما في إدارة العمليات التشغيلية لشركات طيران محلية وإقليمية وعالمية، لافتا إلى أن تمثيل «كيو جو» الحصري لشركة أديل يعد التمثيل الثامن لشركات طيران عالمية في الكويت ضمن استراتيجية الشركة للتعاون والارتباط فقط مع الأفضل.



وأضاف ان الاحتفال بتدشين الشراكة الجديدة يتزامن مع الذكرى الثانية لتغيير اسم الشركة من مجموعة «بودي للطيران» الى مجموعة «كيو جو» في نوفمبر 2019، حيث تزين شارع الخليج آنذاك بالملصق الدعائي الجديد الذي رفع تحت شعار «مجموعة بودي للطيران تنطلق الى العالمية أصبحنا مجموعة كيو جو».



وأعلن حايك استئناف الشركة رحلتها نحو تحقيق الريادة العالمية بقوة وصلابة بعد الجائحة، ومؤكدا ان طيران «أديل» سيكون في الفترة المقبلة الناقل السعودي الأمثل والمفضل للمسافرين الراغبين في حضور الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والفنية في الرياض، كاشفا عن تركيز شركة «كيوجو» على توفير تذاكر وعروض لطيران «أديل» تتميز بأسعارها الجاذبة والملائمة لمختلف المستويات للمسافرين بين البلدين، بأسعار تبدأ من 259 ريالا سعوديا من الرياض الى الكويت وبسعر يبدأ من 21.9 دينارا للرحلات من الكويت إلى الرياض كمرحلة من التعاون سيتبعها تدشين وجهات جديدة من الكويت إلى باقي المدن في المملكة العربية السعودية وفق خطط توسعية مستقبلية واعدة.



وتابع يقول: «هناك عدد من العوامل التي من شأنها المساهمة في زيادة الإقبال على طيران أديل للمسافرين من الكويت، ومن أهمها إعلان العودة للحياة الطبيعية في البلاد وتخفيف قيود كورونا».



واختتم بالكشف عن انطلاق خطة التطوير الشاملة للموقع الإلكتروني لمجموعة كيو جو أون لاين ليتماشى مع أحدث التقنيات الرقمية، ويقدم خدمات متكاملة تساعد المسافر الكويتي والمقيم في اختيار الأنسب لتخطيط رحلاتهم والاستمتاع بالأسعار التنافسية، حيث سيتعدى الموقع الإلكتروني الجديد مجرد حجز تذكرة الطيران والفندق، وسيتيح لمستخدميه كافة العروض المتعلقة بمتطلبات السفر من استقبال ومساعدة في المطارات العالمية، تأجير السيارات، تأمين السفر، حجز تذاكر المباريات الرياضية والرحلات السياحية ومعلومات عن شروط التأشيرات للوجهات والبلدان المختلفة، إضافة الى الأقسام المتخصصة في الموقع للسياحة بمختلف أنواعها وأشكالها الثقافية، الدينية، العلاجية، المغامرات، البحرية ورحلات شهر العسل، وكذلك استئجار طائرات خاصة مع كل ما تتضمنه من خدمات الكونسيرج المميزة.



وجهات جديدة



بدوره، قال الرئيس التجاري ورئيس خدمة العملاء بطيران أديل أحمد عبدالكريم إن افتتاح وجهة الكويت الجديدة، وإضافتها الى شبكة رحلات الشركة ووجهاتها التي بلغت بعد الإضافة الجديدة 15 وجهة داخلية ودولية، هو حدث مميز ويأتي امتدادا للنجاحات المتتالية لطيران «أديل» وسعيها المتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم إستراتيجية قطاع الطيران المدني الوطنية، وذلك من خلال توسيعها شبكة رحلاتها المحلية والإقليمية بهدف مواكبة النمو المتسارع بسوق صناعة النقل الجوي في المملكة والمنطقة وجهودها المتمثلة في ربط المملكة مع العالم الخارجي برحلات اقتصادية جوية تقدم خيارات سفر متنوعة وبأسعار تنافسية.



وأضاف إن إطلاق الوجهة الجديدة الى الكويت سيسهم في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء البلدين الشقيقين، وسيدعم تقوية روابط التعاون والتلاقي بينهما في عدة مجالات منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية، مبينا ان وجهة الكويت تعد الوجهة الدولية الثانية للشركة، حيث دشنت محطة دبي في يوليو الماضي، كاشفا عن إطلاق الوجهة الجديدة بالتزامن مع التشغيل الفعلي لأحدث طائرات أسطول «فلاي أديل» المسيرة عليها من طراز (A320neo)، والتي تمتاز بكفاءة متقدمة في اقتصاديات التشغيل، وبهيكل يعد الأوسع ضمن فئتها مزود بأحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، إضافة إلى مستويات عالية من الراحة خلال الأجواء، بفضل التحديث الشامل لمقصورة الركاب.



وفي ختام كلمته، سلط أحمد عبدالكريم الضوء على إنجازات الشركة، موضحا أنها نجحت في نقل ما يقارب الـ 13 مليون مسافر على متن 86 ألف رحلة جوية وذلك منذ بداية عملياتها التشغيلية قبل نحو 4 سنوات حتى اليوم، لافتا إلى ان هذه الأرقام والإحصائيات تعتبر غير مسبوقة على مستوى شركات الطيران الناشئة عالميا، وهو ما يؤكد جدارة الشركة ومنسوبيها في حصولهم على لقب أقوى شركة طيران صاعدة في المنطقة والشرق الأوسط، مشيرا الى خطة التوسع المستقبلية الطموحة للشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي والأميركتين، وان تنقل اكثر من 85 مليون مسافر في العام، من 200 وجهة مختلفة في العالم بحلول 2030.