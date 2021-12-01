كرَّم سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الكويتيين بشار عبدالحسين والفنان حسن البلام نظير مشاركتهما المميزة في فعاليات «موسم الرياض 2021».



وقال السفير الشيخ علي الخالد، في تصريح صحافي، ان ما قدمه عبدالحسين في مشروعه مطعم «درب الزلق الكويتي» والمتحف المقام ضمنه لمقتنيات وأعمال والده الفنان الكبير الراحل عبدالحسين عبدالرضا يحفظ ويقدم للجمهور السعودي جانبا مهما من تاريخ الكويت الفني الذي يعد الفنان الراحل أحد أعمدته.



وأشار السفير الخالد الى ان ما يقدمه الفنان البلام والفريق المشارك معه في مسرحيته «سوبرماركت» فن راق وممتع ويحمل رسالة هادفة ولاقى استحسان الجماهير، مبينا انه وزملاءه يكملون مسيرة من سبقوهم في اثراء الخزينة الفنية الكويتية بشكل خاص والخليجية عموما. وأكد الخالد بالقول: ان كل ما يقوم به اي كويتي من عمل ومجهود مميز يبرز اسم الكويت هو محل تقدير واهتمام من قبل السفارة، ونعمل جاهدين على تسخير كل امكانياتنا لتسهيل عملهم وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.