فازت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت د.هيلة المكيمي أول من أمس بجائزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للديبلوماسية الأكاديمية التي تمنح للعلماء والباحثين والمناصرين للقضية الفلسطينية.



جاء الإعلان عن فوز المكيمي بالجائزة خلال مؤتمر «التحرر الذاتي للفلسطينيين.. إنتاج المعرفة المقاومة» الذي عقد بالتزامن بين رام الله وغزة، والذي يأتي تأكيدا لأهمية الديبلوماسية الأكاديمية بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» الذي يصادف 29 نوفمبر سنويا والذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977 من أجل قيام فلسطين دولة عربية مستقلة ذات سيادة.



وأهدت المكيمي الفوز والجائزة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وللكويت حكومة وشعبا.



وأكدت المكيمي ان الجهود الأكاديمية الكويتية في دعم القضية الفلسطينية تضاف إلى رصيد الكويت المهم في دعم قضية العرب الأولى والسعي الدؤوب للوصول إلى حلول عادلة تضمن للفلسطينيين حياة كريمة آمنة ومستقرة، مشيرة بشكل خاص للجهود الديبلوماسية الكويتية ممثلة في وزارة الخارجية وما تبذله من جهود دون كلل أو ملل للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأيضا جهود البرلمان الكويتي في الدفاع عن الحق الفلسطيني والتي هي انعكاس لتوجهات الكويت حكومة وشعبا.