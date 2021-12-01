أعلنت حكومة دمشق إحباط تهريب أكثر من 500 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون المخدرة مخبأة ضمن شحنة من أكياس المعكرونة كانت في طريقها إلى الخليج، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع.



وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن «الجهات المختصة ضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت موضوعة ضمن شحنة معكرونة معدة للتصدير»، مشيرة إلى أن الشحنة تضمنت نحو 525 كيلوغراما من الحبوب. وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية مرارا عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاغون، آخرها في 24 من الشهر الماضي تضمنت 525 كيلوغراما مخبأة أيضا في أكياس معكرونة أيضا. وتم ضبط 180 ألف حبة أيضا داخل علب حلاوة في دمشق، وأخرى الشهر الماضي تزن 650 كيلوغراما أي أكثر من 4 ملايين حبة تم ضبطها داخل سيارة على أوتوستراد حمص - دمشق. وتعد حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلا رخيصا عن الكوكايين.