

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب المصري امس على 3 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب. وتضمنت هذه المشروعات الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ايوك برودكشن بي»، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل. ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة «كوربوريشن إل دي سي» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تي جي إم دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.