أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امس النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي اجريت في أكتوبر الماضي وذلك بعد انتهاء عمليات النظر في الطعون والمصادقة عليها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات، حيث تصدرت فيه الكتلة الصدرية النتائج بحصولها على 73 مقعدا.



وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية جليل عدنان في مؤتمر صحافي ان النتائج النهائية لم تختلف عن النتائج الأولية باستثناء خمسة مقاعد تغير الفائزون بها بعد النظر في الطعون وهم موزعون بواقع مقعد واحد في كل من: بغداد والبصرة والموصل وإربيل وكركوك.



وأشار عدنان إلى أن عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت في الانتخابات بلغ 9 ملايين و629 ألفا و601 ناخب وهو ما يشكل 44% من العدد الكلي للناخبين المسجلين.



وعرضت المفوضية في المؤتمر أسماء الفائزين في الانتخابات والبالغ عددهم الكلي 329 فائزا كل في دائرته الانتخابية ومحافظته دون ذكر انتماءاتهم الحزبية.



ونشرت وكالة الأنباء العراقية ترجمة لأسماء الفائزين نسبة إلى أحزابهم وقد تبين احتفاظ «الكتلة الصدرية» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر بتصدر النتائج بإجمالي 73 مقعدا، ثم تحالف «تقدم» بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بإجمالي 37 مقعدا، ثم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي بإجمالي 33 مقعدا، ثم الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بإجمالي 31 مقعدا.



كما حصد «تحالف كردستان» 17 مقعدا، وتحالف «الفتح» 17 مقعدا، ثم تحالف «عزم» 14 مقعدا، ثم «حراك الجيل الجديد» 9 مقاعد، وحركة «امتداد» 9 مقاعد، ثم «اشراقة كانون» 6 مقاعد، ثم تحالف «تصميم» 5 مقاعد، ثم تحالف «العقد الوطني» 4 مقاعد، و«حركة بابليون» 4 مقاعد، وتحالف «قوى الدولة الوطنية» 4 مقاعد، ثم «حركة حسم للإصلاح» 3 مقاعد، وتحالف «جماهيرنا هويتنا» 3 مقاعد، وأخيرا «جبهة تركمان العراق الموحد» مقعدا واحدا، فيما حصل المستقلون الفرديون على 43 مقعدا، أما الأحزاب الفائزة بمقعد واحد فحصدت 16 مقعدا.



وتتمثل الخطوة التالية في قيام المفوضية بارسال النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام كحد أقصى، وبعدها يدعو رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا، ويتم خلال الجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.



على أن تعقبها جلسة أخرى يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء على ان يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد.