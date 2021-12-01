القاهرة - ناهد إمام



أشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية الفريق عبد المنعم التراس، أمس، بإقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر، ثقة في مناخ الاستثمار ورغبة في التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية. وقال: «إن ذلك يعد مؤشرا قويا بأننا نسير في الاتجاه السليم».



جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض مصر الدولي الثاني للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) والذي شهد نشاطا مكثفا للفريق عبد المنعم التراس، من خلال عدة لقاءات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا.



وأكد التراس أهمية إقامة معرض (إيديكس) في نسخته الثانية على أرض مصر، مما يعكس الثقة في إمكانياتنا وقدراتنا على تنظيم هذا الحدث الدولي، بمشاركة كبرى الشركات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.



وفي هذا السياق، استقبل رئيس العربية للتصنيع، نائب وزير الاقتصاد الروماني، حيث تم بحث تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلا عن التكامل مع الخبرة الرومانية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.