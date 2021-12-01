حذرت الولايات المتحدة روسيا من «عواقب وخيمة» إذا غزت أوكرانيا فيما بحث وزراء حلف شمال الأطلسي «الناتو» في سبل مواجهة الحشد العسكري الذي تقوم به موسكو على حدود جارتها.



وجاء اجتماع الحلف المقرر منذ أمد طويل في ريغا عاصمة لاتفيا، وسط أجواء متوترة في شرق الحلف، وفي وقت يواجه الحلفاء أزمة لاجئين تتهم دول الغرب بيلاروسيا، المدعومة من الكرملين، بتدبيرها.



وتخشى دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة، من احتمال أن موسكو تخطط لعملية توغل داخل أوكرانيا التي اتهمت الكرملين بحشد قواته قرب الحدود.



وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين قبل اجتماع «الناتو»: «أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة.. وأي عدوان جديد ستكون له عواقب وخيمة».



وأضاف «رأينا مرارا الاستراتيجية الروسية» الهادفة إلى «فبركة استفزازات» لتبرير أفعال موسكو.



ونفت موسكو التي ضمت القرم من أوكرانيا في 2014 وتدعم الانفصاليين في شمال أوكرانيا، بشدة أنها تخطط لشن هجوم، وحملت الحلف الأطلسي مسؤولية تأجيج التوتر.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التدريبات العسكرية والتحركات الأخرى التي يقوم بها الغرب وأوكرانيا تهدد أمن روسيا، محذرا من تجاوز «الخطوط الحمراء» للكرملين.



وأضاف «انظروا، لقد تحدثوا عن تدخل عسكري روسي محتمل في أوكرانيا بداية العام. لكن كما ترون لم يحدث ذلك».



وتأتي التعزيزات الجديدة عقب تعزيزات مماثلة في الربيع الماضي، عندما حشدت روسيا قرابة 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية ثم أعلنت لاحقا سحبهم.



ويقول ديبلوماسيو الحلف إن التكتل مازال غير متأكد من نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غير أن الوزراء ناقشوا خطط طوارئ في حال قيام روسيا بغزو.



وقال الأمين العام لـ «الناتو» ينس ستولتنبرغ لوكالة «فرانس برس» ان أعضاء التحالف لديهم «خيارات مختلفة» للرد إذا تحركت روسيا تجاه أوكرانيا.



وأضاف «لقد برهنا على مر السنوات كرد فعل لاستخدام روسيا القوة العسكرية ضد أوكرانيا أنه يمكننا استخدام عقوبات اقتصادية ومالية قاسية وعقوبات سياسية».



وشدد على ان موسكو ستواجه عواقب ملموسة، ولاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي، إذا تجرأت على اتخاذ إجراءات عدوانية جديدة ضد أوكرانيا.



وأشار الى أن هناك أسبابا للقلق بشأن التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا، لكن لا ينبغي أن يكون هناك شك في تصميم «الناتو» على الدفاع عن جميع الحلفاء في المنطقة.



وتابع «نرسل رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أنه ستكون هناك عواقب إذا استخدموا القوة العسكرية ضد أوكرانيا مرة أخرى».



وذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤوليين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنه تم رصد تحركات للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا ولوحظت «حركة غير عادية» للمعدات والجيش في المناطق الغربية لروسيا.



في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف «الناتو» في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لبلاده.



وقال الرئيس الروسي، خلال مشاركته في منتدى «روسيا تنادي» للاستثمار «إذا ظهرت في أوكرانيا منظومات صواريخ يمكنها الوصول إلى موسكو في بضع دقائق، فإن روسيا ستضطر للرد بتهديدات مماثلة».



وأضاف «لا توجد إجابة معقولة على السؤال المتعلق بسبب اقتراب حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الحدود الروسية»، موضحا أن العلاقات بين بلاده والغرب كانت في التسعينيات من القرن الماضي وحتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين صافية، متسائلا لماذا الحاجة إلى توسع «الناتو» قرب حدودنا؟