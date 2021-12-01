سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الضوء على أبرز 7 لاعبين متوقع تألقهم خلال منافسات بطولة كأس العرب.



وأشار «الفيفا»، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أنه يتوقع تألق 7 لاعبين في البطولة، وفي مقدمتهم الجزائري بغداد بونجاح الذي يعد من أبرز المهاجمين العرب حاليا، والمغربي أشرف بن شرقي المتألق مع الزمالك المصري، كما أشاد «الفيفا»، بقائد المنتخب التونسي، يوسف المساكني الذي يسعى لتعويض غيابه عن كأس العالم 2018 بسبب الإصابة، بالتألق في كأس العرب، ولفت إلى أن حارس مرمى النادي الأهلي المصري، محمد الشناوي نجح في تعويض اعتزال عصام الحضري.



وأثنى «الفيفا»، على القطري المعز علي الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب، لتسجيله في 3 بطولات قارية كأس آسيا، كوبا أميركا والكأس الذهبية، ومشيدا بالإماراتي علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، بجانب هداف المنتخب البحريني التاريخي إسماعيل عبداللطيف.