بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأشاد سموه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وبما حققه البلد الشقيق من إنجازات حضارية على صعيد مساره التنموي الطموح والتي أسهمت في تعزيز مكانته المرموقة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لسموه.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.