ضبطَ رجال جمارك منفذ النويصيب، شخصاً خليجياً بحوزته سلاح ناري وطلقات أخفاها في سيارة يقودها.

وفي تفاصيل الضبطية، أنه في يوم الخميس الموافق 25/11/2021، قَدِمت إلى منفذ النويصيب الحدودي سيارة من نوع (جيب)، يقودها خليجي، وعند دخولها إلى ساحة تفتيش السيارات قام رجال الجمارك بعرض المركبة على كلاب الأثر، التي أعطت إشارة إيجابية لوجود شيء ما، وبناء عليه قام المفتش الجمركي بتفتيش المركبة جيداً وتم العثور على سلاح ناري وطلقات تم إخفاؤها في ثلاجة المركبة.

وتم عمل محضر ضبط بالواقعة وأحيلت إلى جهات الاختصاص.