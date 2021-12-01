71.7 مليون دينار سيولة السوق بنهاية جلسة اليوم.. والسوق الأول يستحوذ على 64% من السيولة بـ 46 مليوناً

مصطفى صالح

أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم (الأربعاء) باللون الأخضر، حيث سجلت مؤشراتها ارتفاعات جماعية قوية بنهاية التعاملات، وذلك بدعم من صعود السوق الأول بنسبة 2.39%، والسوق الرئيسي بـ 1.06%، ليدعما مؤشر السوق العام للارتفاع بنسبة 2.05%.



وبلغت السيولة في السوق بنهاية تعاملات اليوم نحو 71.7 مليون دينار، مقسمة على 46 مليون دينار للسوق الأول بنسبة 64%، و25.7 مليون دينار للسوق الرئيسي، وذلك بدعم من المشتريات القوية على أسهم السوق الأول.



وتأتي هذه الارتفاعات القوية للبورصة عقب تسجيلها تراجعات حادة خلال تعاملات الأمس، بالتزامن مع مراجعة «MSCI» للسوق وتسجيل مبيعات مكثفة على الأسهم القيادية بالأمس نتيجة مراجعة المؤشر العالمي.