تقدم النائب د. حمد روح الدين باقتراح برغبة في شأن إعفاء أهالي منطقة خيطان الجنوبي من تحمل قيمة الأراضي الممنوحة لهم على أن يتحملوا تكاليف إزالة الأنقاض، قال في مقدمته ما يأتي:

تم الإعلان في عام 2017 عن تخصيص أراض للمواطنين في منطقة خيطان الجنوبي، وحتى تاريخ هذا الاقتراح لم يتم تسليم أهالي المنطقة أذونات البناء ونمى إلى علمنا أن سبب التأخير هو وجود أنقاض على الأراضي المخصصة لهم ما يستدعي إزالتها قبل تسليمهم أذونات البناء، ولما كان ذلك سوف يتسبب بمزيد من التأخير ويلحق الضرر بأصحاب القسائم الذين طال انتظارهم قرابة خمس سنوات، ونص الاقتراح على مايلي:

إعفاء أهالي منطقة خيطان الجنوبي من تحمل قيمة الأراضي الممنوحة لهم والبالغة 15000 دينار كويتي على أن يتحمل كل مواطن تكاليف إزالة الأنقاض التي تخص قسيمته.