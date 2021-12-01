قال النائب د. صالح المطيري إن تفعيل دور حماية الأسرة مطلب شرعي، من خلال سن التشريعات الداعمة انطلاقا من أسس دستورية.

وأوضح المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة أن الدستور الكويتي اهتم بالأسرة والطفل ونص في مادته التاسعة على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

وبين أنه من هذا المنطلق تقدم وعدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل المادة ٥٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل يقضي بخفض ساعات العمل للأم العاملة التي تقوم برعاية طفلها.

وأضاف إن التعديل ينص على تحديد ساعات العمل للأم العاملة التي تقوم برعاية طفلها من الساعة ٨.٣٠ صباحا إلى الساعة ١٢.٣٠ ظهرا، وإن كان العمل في الفترة المسائية يتم خفض ساعتين من ساعات العمل من دون أن يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وأشار إلى أن الاقتراح يهدف إلى منح حيز من الوقت للأم العاملة الكويتية لرعاية أسرتها، مبينا أن العبرة ليست بعدد ساعات العمل وإنما بالإنتاجية.