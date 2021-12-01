تقدم النائب د. عبدالله الطريجي، باقتراح برغبة قال في مقدمته إنه نظرا لما قدمه بعض الرياضيين في مختلف الألعاب الجماعية والفردية وإحرازهم الكثير من الإنجازات والفوز بالبطولات والدورات ومنهم الجيل الذهبي في لعبة كرة القدم الذين تمكنوا من الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم عام 1982.

وطالب في اقتراحه:

1- إطلاق أسماء اللاعبين الذين حققوا إنجازات لدولة الكويت بالفوز بالبطولات الجماعية أو الفوز بالميداليات على الملاعب والصالات الرياضية أو على مداخل بوابات استاد جابر أو الملاعب الرياضية في المناطق السكنية، مع وضع صورة اللاعب مع نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية.



2- أن تضع وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة الشروط والضوابط لاختيار اللاعبين الذين حققوا إنجازات وبطولات لدولة الكويت.